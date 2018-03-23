Скандальный карикатурист высмеивает пороки человечества злыми рисунками

Искусство создано не только для того, чтобы радовать глаз, ещё оно призвано обличать пороки, высмеивать глупость и бороться с несправедливостью. Австрийский карикатурист Герхард Хадерер (Gerhard Haderer) как раз специализируется на последнем. В своих сатирических иллюстрациях он поднимает острые социальные вопросы, в которых открыто указывает на то, что современное общество далеко не идеально, а человечество вообще идёт куда-то не туда. Художник не боится смело выражать своё мнение относительно религии и политики. В 2005 году Герхард в Греции был осуждён за оскорбление религиозных общин и приговорён к шести месяцам условного заключения. Правда потом подал апелляцию и был оправдан. Взгляните на самые яркие и скандальные его работы.

Художники любят рисовать провокационные картинки, высмеивающие мир и современное общество.

Недавно мы рассказывали, как русская художница рисует циничные комиксы о взрослой жизни.

А ещё писали об иллюстраторе, которые своими неоднозначными иллюстрациями критикует власть и нравы в обществе.