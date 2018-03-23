Ещё
Скандальный карикатурист высмеивает пороки человечества злыми рисунками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скандальный карикатурист высмеивает пороки человечества злыми рисунками 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Искусство создано не только для того, чтобы радовать глаз, ещё оно призвано обличать пороки, высмеивать глупость и бороться с несправедливостью. Австрийский карикатурист Герхард Хадерер (Gerhard Haderer) как раз специализируется на последнем. В своих сатирических иллюстрациях он поднимает острые социальные вопросы, в которых открыто указывает на то, что современное общество далеко не идеально, а человечество вообще идёт куда-то не туда. Художник не боится смело выражать своё мнение относительно религии и политики. В 2005 году Герхард в Греции был осуждён за оскорбление религиозных общин и приговорён к шести месяцам условного заключения. Правда потом подал апелляцию и был оправдан. Взгляните на самые яркие и скандальные его работы.
Художники любят рисовать провокационные картинки, высмеивающие мир и современное общество.
Недавно мы рассказывали, как русская художница рисует циничные комиксы о взрослой жизни.
А ещё писали об иллюстраторе, которые своими неоднозначными иллюстрациями критикует власть и нравы в обществе.
Ридус: последние новости
Как на протяжении веков художники изображали женщин-супруг Число обратившихся за медпомощью детей в Волоколамске возросло до 150 Губернатор Воробьев отправил в Волоколамск бригаду врачей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение