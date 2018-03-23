В Болгаре и Свияжске откроют шесть новых музеев 

В ходе заседания в Казанском кремле исполнительный директор республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова анонсировала открытие в Свияжске и Болгаре шести новых музеев в течение 2018 года. В Болгаре организуют экспозицию Абдуллы Алиша — татарского поэта и писателя. Откроется лапидарий, где соберут образцы старинной письменности на плитах из камня. Наконец, презентована работа музея «Город на реке». Остров-град примет «Музей архитектуры дерева» и «Музей икон». Кроме того, откроется экспозиция в помещениях бывшего Ольгинского приюта. Общее число музеев в Болгаре и Свияжске, таким образом, составит 19 объектов.