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В Болгаре и Свияжске откроют шесть новых музеев
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В Болгаре и Свияжске откроют шесть новых музеев 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
В ходе заседания в Казанском кремле исполнительный директор республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова анонсировала открытие в Свияжске и Болгаре шести новых музеев в течение 2018 года. В Болгаре организуют экспозицию Абдуллы Алиша — татарского поэта и писателя. Откроется лапидарий, где соберут образцы старинной письменности на плитах из камня. Наконец, презентована работа музея «Город на реке». Остров-град примет «Музей архитектуры дерева» и «Музей икон». Кроме того, откроется экспозиция в помещениях бывшего Ольгинского приюта. Общее число музеев в Болгаре и Свияжске, таким образом, составит 19 объектов.
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