Новая экспозиция городецкой резьбы по дереву открылась в Новогирееве

В новогиреевском отделении музея наивного искусства и русского лубка 21 марта обновилась выставочная экспозиция. Теперь на ней представлены «Городецкие картинки».

Выставка рассказывает о культуре старинного городка Нижегородской губернии — Городца. Эта местность издревле славилась своими резчиками по дереву. В середине XIX века Городец был известен повсюду как центр живописной резьбы.

В экспозиции представлены работы городецкого художника-резчика Сергея Соколова , известного своими авторскими «соколовскими» деревянными игрушками в образах сказочных персонажей. Кроме того, выставка дополнена уникальными экспонатами XIX века из коллекции Алексея Бабаяна — образцами нижегородской глухой резьбы и городецкими расписными прялками.

Выставка продлится до 27 мая. Адрес музея наивного искусства: Союзный проспект, дом 15а (в шаговой доступности от станции метро «Новогиреево»).

Телефон для дополнительной информации: 8 (495) 301-03-48. Стоимость билетов: взрослый — 150 руб., льготный — 100 руб.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО