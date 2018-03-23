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Новая экспозиция городецкой резьбы по дереву открылась в Новогирееве
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Новая экспозиция городецкой резьбы по дереву открылась в Новогирееве 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
В новогиреевском отделении музея наивного искусства и русского лубка 21 марта обновилась выставочная экспозиция. Теперь на ней представлены «Городецкие картинки».
Выставка рассказывает о культуре старинного городка Нижегородской губернии — Городца. Эта местность издревле славилась своими резчиками по дереву. В середине XIX века Городец был известен повсюду как центр живописной резьбы.
В экспозиции представлены работы городецкого художника-резчика Сергея Соколова, известного своими авторскими «соколовскими» деревянными игрушками в образах сказочных персонажей. Кроме того, выставка дополнена уникальными экспонатами XIX века из коллекции Алексея Бабаяна — образцами нижегородской глухой резьбы и городецкими расписными прялками.
Выставка продлится до 27 мая. Адрес музея наивного искусства: Союзный проспект, дом 15а (в шаговой доступности от станции метро «Новогиреево»).
Телефон для дополнительной информации: 8 (495) 301-03-48. Стоимость билетов: взрослый — 150 руб., льготный — 100 руб.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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