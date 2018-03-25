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Более ста мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в рамках празднования юбилея Горького
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Более ста мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в рамках празднования юбилея Горького 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
26 марта в 18.00 на родине писателя стартует II Международный литературный фестиваль. Торжественное открытие состоится в Волго-Вятском филиале государственного центра современного искусства «Арсенал». На протяжении шести дней нижегородцев ждут встречи с писателями в библиотеках города, поэтические марафоны, мастер-классы.
28 марта начнется Международная научная конференция «Горьковские чтения». В ней примут участие ведущие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Ульяновска и других городов России, а также из-за рубежа.
В ряде музеев города пройдут выставки, посвященные писателю. Как сообщалось ранее, в НГХМ откроется экспозиция живописи и графики «Кому нужен Горький?». Она организована в формате дискуссии со зрителем. В Выставочном зале Автозаводского района уже работает экспозиция фоторепродукция картин, посвященных Максиму Горькому.
Продолжаются экскурсии в рамках нового туристического маршрута «Босяцкая Миллионка», посвященные персонажам пьесы Горького «На дне». По словам Натальи Сухановой, на сегодняшний день ухе посетили более 700 человек.
Несколько нижегородских театров подготовили премьеры спектаклей по произведениям Горького и о жизни писателя. Ранее сообщалось, что ТЮЗ представит постановку «Странный парень». А детский театр «Вера» торжественно откроется после реконструкции 15 апреля спектаклем по произведениям Горького.
Юбилейные мероприятия будут продолжаться на протяжении всего 2018 года. В частности, летом нижегородцев ждет кинофестиваль «Горький Fest».
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