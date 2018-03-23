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27 марта в Москве подведут итоги международной выставки Light+Building
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27 марта в Москве подведут итоги международной выставки Light+Building 

Roomble.com 55 минут назад
Фото: Roomble.com
Салон «Светильники» на Малой Ордынке, 39 приглашает 27 марта в 19:00 на дискуссию по итогам международной выставки Light+Building, которая прошла во Франкфурте-на-Майне. Выставка — это одно из крупнейших в мире мероприятий для архитекторов и дизайнеров в области освещения.
Событие, которое вы можете посетить 27 марта, пройдёт в рамках цикла Light Talks, который посвящён светодизайну. Спикеры, среди которых светодизайнер Наталья Маркевич, предметный дизайнер Константин Дельтауров и Константин Прокопенко, креативный директор салона «Светильники», обсудят тренды, перспективные направления и новые технологии.
Все основные спикеры побывали на выставке Light+Building и владеют самой свежей информацией, которую посетители дискуссии смогут бесплатно узнать из первых уст. За новостями следите в официальной группе салона «Светильники» на Малой Ордынке, 39 в Facebook.
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