27 марта в Москве подведут итоги международной выставки Light+Building

Салон «Светильники» на Малой Ордынке, 39 приглашает 27 марта в 19:00 на дискуссию по итогам международной выставки Light+Building, которая прошла во Франкфурте-на-Майне. Выставка — это одно из крупнейших в мире мероприятий для архитекторов и дизайнеров в области освещения.

Событие, которое вы можете посетить 27 марта, пройдёт в рамках цикла Light Talks, который посвящён светодизайну. Спикеры, среди которых светодизайнер Наталья Маркевич, предметный дизайнер Константин Дельтауров и Константин Прокопенко, креативный директор салона «Светильники», обсудят тренды, перспективные направления и новые технологии.

Все основные спикеры побывали на выставке Light+Building и владеют самой свежей информацией, которую посетители дискуссии смогут бесплатно узнать из первых уст. За новостями следите в официальной группе салона «Светильники» на Малой Ордынке, 39 в Facebook.

Читайте также:

Новинки флористики и ландшафтный дизайн: у вас есть шанс озеленить Москву

Roomble 3 года — отчёт с самой горячей вечеринки лета