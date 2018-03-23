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В Москве более 2 млн человек посетили в Третьяковскую галерею в 2017 году
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В Москве более 2 млн человек посетили в Третьяковскую галерею в 2017 году 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Свыше 2 миллионов человек побывали в 2017 году в Государственной Третьяковской галерее, сообщила в пятницу в ходе круглого стола на Московском культурном форуме в ЦВЗ «Манеж» генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
«В 2014 году общая посещаемость Третьяковской галереи 1,421 миллиона человек, на Крымском валу средняя посещаемость составляла 250 человек в день при почти 20 тысячах квадратных метров экспоплощади. Самым успешным для галереи стал 2017 год, выставка Айвазовского собрала 600 тысяч зрителей, это абсолютный рекорд выставки русского художника и в российском музее. Посещаемость за 2017 год составила 2,024 миллиона посетителей», — сказала Трегулова.
По ее словам, исключительный рост посещаемости Третьяковской галереи не возник сам по себе, это «не результат раздутого ажиотажа или черного пиара, это результат сложнейший серьезнейшей работы».
«За три года доля собственных средств галереи возросла до 58,9%. Рост доходов, полученных от приносящей доход деятельности составил в 2017 году 35,2% по отношению к прошлому году», — пояснила Трегулова.
Московский культурный форум открылся в Центральном выставочном зале «Манеж» в пятницу, он продлится до 25 марта.
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