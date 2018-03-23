Встреча «В свете рампы» пройдет в Выхине-Жулебине

В понедельник, 26 марта, любители театрального искусства соберутся в районе Выхино-Жулебино. Театрализованный праздник «В свете рампы» пройдет в культурном центре «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корп. 2. Он приурочен ко Всемирному дню театра, который отмечают 27 марта.

— Театральное искусство можно сравнить с самым удивительным волшебством — ведь театр способен передать самые тонкие эмоции, заставить погрузиться в совершенно другой мир и вдохновиться, — отметила пресс-секретарь центра Анна Гуляева

Принять участие могут все желающие после предварительной регистрации по ссылке.

Встреча начнется в 19.00. (вт)