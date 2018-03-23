Выставка «Максим Горький и фотография» откроется в Нижнем Новгороде

В экспозицию войдут снимки, сделанные в разные периоды жизни писателя в России и за его пределами. Об этом сообщили в Русском музее фотографии.

Антоном Чеховым, Особое внимание также уделено окружению Горького . На выставке посетители увидят портреты писателя с женой Екатериной Пешковой, детьми Максимом и Катей, внучками, а также с выдающимися людьми той эпохи — Федором Шаляпиным Ильей Репиным и многими другими. Также в экспозиции будут представлены фотографии, сделанные во время спектакля «На дне» на сцене московского художественного театра в 1902 году и кадры со съемок фильмов «Васса», «Мать» и «Жизнь Клима Самгина», которые проходили в Горьковском области в советское время.

В числе фотографов, снимавших Горького, был и известный нижегородец Максим Дмитриев , с которым писателя связывали дружеские отношения.

Посетить выставку можно будет до 9 апреля.

Напомним, более ста мероприятий пройдет в нижегородских учреждениях культуры к юбилею Горького.

Фото: Русский музей фотографии