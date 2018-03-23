В Музее Зеленограда проходит выставка «Подражая великим»

С начала марта до 8 апреля в основных помещениях Музея Зеленограда на улице Гоголя, д. 11в проходит выставка «Подражая великим», представленная студентами факультета «Дизайн» НИУ «Московский институт электронной техники» в рамках сотрудничества с музеем.

Своими впечатлениями делится преподаватель истории искусств в НИУ «МИЭТ», куратор и организатор выставки Татьяна Мироненко:

— Я хотела бы пригласить зеленоградцев и гостей нашего замечательного города на выставку, которая проходит второй раз в Музее Зеленограда, и надеюсь, не последний. Ее название «Подражая великим-2» — первая выставка прошла год назад. Выставка является продолжением дружбы Музея Зеленограда и НИУ «МИЭТ». Этой весной студенты факультета «Дизайн» продемонстрируют свое видение мировых художественных шедевров. В экспозиции — более 20 живописных и графических работ.

В едином выставочном пространстве представлены копии выдающихся произведений русского и зарубежного искусства разных веков, созданные студентами в рамках изучения дисциплины «История искусств». Выставка проводится в рамках завершающего этапа дисциплины, когда ребята, прослушав курс, самостоятельно выбирают работы мастеров, которых будут копировать. Изучение наследия старых мастеров посредством копирования их работ известно давно. Копирование картины — это всегда учеба и постижение авторской позиции, которое учит познанию и совершенствованию себя. Это и приобретение новых знаний, повторение творческих достижений, техники и технологии копируемого живописца. При копировании мы не ставим себе задачу сделать точное подобие, повторить все штрихи или мазки. Наши задачи больше исследовательские. Мы можем посмотреть, как мастер расставляет акценты, как строится колорит, как компонуется форма.

Метод учебного копирования применяется с эпохи раннего Возрождения. В наследии старых мастеров таятся огромные ценности. Огюст Доминик Энгр в 87 лет копировал гравюру с Джотто, и на вопрос, зачем он это делает, ответил: «Затем, чтобы учиться». Большое количество копий с картин и рисунков оставили Эдуард Мане Эдгар Дега и многие другие.

С появления Академии художеств в XVIII веке в России метод копирования стал применяться как процесс приобщения к искусству и познание самого себя как художника. Вот что пишет А. П. Остроумова-Лебедева в книге «Воспоминания художницы»: «В первый же год вступления в Академию я начала копировать в Эрмитаже . Большая дерзость с моей стороны (…) Постепенно развиваясь, я поняла всю трудность, все совершенство эрмитажных образцов. И чем больше я училась, тем труднее казалось достигнуть совершенства… я стремилась написать ее (»Девушка с метлой»), представляя себе, как писал Рембрандт. Я думала, глядя на лицо девочки: сначала он писал все это, потом положил сверх этого такие-то мазки, а когда они подсохли, еще следующие. Представляя себе движения кисти Рембрандта, когда он делал то или это, я подражала ему в этих движениях. Труднее всего было передать фон Рембрандта — что-то совсем неуловимое».

Мне особенно бы хотелось пригласить на выставку учителей, преподающих историю и МХК, потому как не нужно детей везти в Москву, можно прийти в наш музей и рассказать о полотнах и стилях на примере картин. Экспозиция построена таким образом, что с одной стороны висят работы западноевропейских художников, с другой — русских. Витрины расскажут ребятам, какие книги по искусству можно почитать.