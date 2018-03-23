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«Утренняя эсэмэска» и «Артерии города». В Перми откроется выставка художника, который рисует Прикамье
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«Утренняя эсэмэска» и «Артерии города». В Перми откроется выставка художника, который рисует Прикамье 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В Перми покажут работы известного пермского художника Виктора Остапенко. Выставка «Я творчеством живу» (6+) откроется в Доме художника. Как говорят организаторы, он влюблен в природу Пермского края, тонко чувствует особенности уральской природы с ее суровостью, величием и необыкновенным разнообразием форм.
— Художник чутко воспринимает чувства и переживания современников, запечатлевая их в своих полотнах и плотных, напряженных рисунках. В жанре портрета он работает не только как тонкий наблюдатель, но и как глубокий психолог, создавая яркую и точную характеристику человека. Иногда портрет сливается с пейзажем, интерьером или натюрмортом — жанровые границы в живописи художника очень подвижны, — рассказали в Доме художника.
Особое место в творчестве Виктора Остапенко занимают образы Перми и прикамской природы. Им посвящено множество его работ.
Выставка будет проходит с 31 марта по 19 апреля в Доме художника.
Ранее мы рассказывали об открывшейся в художественной галерее выставке о самобытности Перми.
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