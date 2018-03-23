Будущий фотограф из Сокола поделилась впечатлениями от поездки в Ростов

Юный фотограф и воспитанница школы №1250 на Дубосековской улице, одна из учениц седьмого класса, представила свои работы в стенах образовательного учреждения. Выставка «Город, парящий над землей» посвящена путешествию девочки в город Ростов.

— Автор поделилась своими впечатлениями о поездке в Ростов Великий. Фотограф увидела и сумела запечатлеть красоту природы и культурных памятников древнего города, а также рассказать о своем путешествии самое интересное, — прокомментировал представитель администрации школы. — Первые зрители не заставили себя долго ждать.

Добавим, что выставка была открыта в понедельник, 19 марта. (жм)