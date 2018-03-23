Юные художники из Лосинки стали победителями окружного конкурса 

Ученики изостудии «Юный художник» школы №763 Лосиноостровского района показали отличные результаты на городской олимпиаде по изобразительному искусству.
— Обучающиеся изостудии «Юный художник» под руководством Татьяны Горчаковой стали победителями окружного этапа городской олимпиады по ИЗО для начальной школы «Изображение и слово». Поздравляем юные дарования, и желаем им победы уже на городском этапе олимпиады «Изображение и слово», — отметили в администрации учебного заведения.
Напомним, что школа №763 расположена по адресу: улица Стартовая, дом 27, корпус 3. (ск)