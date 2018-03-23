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Музей-заповедник в Гатчине отменит выходные ради весенних каникул
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Музей-заповедник в Гатчине отменит выходные ради весенних каникул 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Государственный музей-заповедник «Гатчина» ждет посетителей в гости без выходных по случаю школьных каникул, сообщается на официальной странице «Гатчинского дворца» во «ВКонтакте».
Посетить Гатчинский и Приоратский дворцы можно будет во все дни недели — включая обычный выходной понедельник 26 марта. Музеи будут открыты с 10:00 до 18:00.
В Гатчинском дворце можно посетить выставку «Возвращенные коллекции. Царское блюдо». Посетителям показывают блюдо, подаренное Александру III правлением Императорского фарфорового завода. В 1930-е предмет поступил на музейные распродажи, и лишь в 2014 году вернулся в коллекцию Гатчины.
Более того, в выставочных залах Арсенального каре до 1 апреля работает выставка «Гатчина. 1917». На ней впервые представлены фотографии интерьеров Гатчинского дворца 1910-х годов. Они происходят из исторической коллекции музея, но во время Второй мировой войны их увезли в Германию, и вернули на родину лишь в сентябре 2017 года. Публика также увидит картину «Бегство Керенского из Гатчины» из собрания Третьяковской галереи, предметы интерьера, живопись, графику и документы.
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