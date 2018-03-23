Получатели социальных услуг из Южнопортового стали гостями «Мосфильма»

В рамках проекта «Социальный туризм» получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» побывали на «Мосфильме».

— Наши экскурсанты побывали в знаменитых павильонах «Мосфильма», в которых представлены уникальные коллекции костюмов, реквизита, включающие в себя как подлинные предметы 18–20 вв., так и созданные по эскизам ведущих художников «Мосфильма», в том числе сказочные и в стиле фантастики, — рассказали в ТЦСО.

Участники программы сфотографировались рядом с инсталляциями, напоминающими о любимых фильмах, и признались, что испытали приятное чувство ностальгии. (ск)