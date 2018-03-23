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В Петербурге состоялась военно-историческая конференция, посвященная 100-летию Ленинградского военного округа
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В Петербурге состоялась военно-историческая конференция, посвященная 100-летию Ленинградского военного округа 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках форума были организованы подвижная выставка 90-го отдельного специального поискового батальона, экспозиции, подготовленные юнармейцами, а также сотрудниками исторического музея Василия Теркина, библиотеки и музея штаба ЗВО.
Сегодня на базе Санкт-Петербургского суворовского военного училища под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова состоялась военно-историческая конференция, посвященная 100-летию Ленинградского (Петроградского) военного округа.
В работе форума принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, представители Российского комитета ветеранов войны и военной службы, региональных ветеранских и других общественных организаций.
В рамках конференции были организованы подвижная выставка 90-го отдельного специального поискового батальона, экспозиции, подготовленные юнармейцами, а также сотрудниками исторического музея Василия Теркина, библиотеки и музея штаба ЗВО.
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