В Петербурге состоялась военно-историческая конференция, посвященная 100-летию Ленинградского военного округа

В рамках форума были организованы подвижная выставка 90-го отдельного специального поискового батальона, экспозиции, подготовленные юнармейцами, а также сотрудниками исторического музея Василия Теркина, библиотеки и музея штаба ЗВО.

Сегодня на базе Санкт-Петербургского суворовского военного училища под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова состоялась военно-историческая конференция, посвященная 100-летию Ленинградского (Петроградского) военного округа.

В работе форума принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко , представители Российского комитета ветеранов войны и военной службы, региональных ветеранских и других общественных организаций.

В рамках конференции были организованы подвижная выставка 90-го отдельного специального поискового батальона, экспозиции, подготовленные юнармейцами, а также сотрудниками исторического музея Василия Теркина, библиотеки и музея штаба ЗВО.