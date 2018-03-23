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«Гараж» открывает кафедру современного искусства в Вышке
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«Гараж» открывает кафедру современного искусства в Вышке 

Strelka Magazine 1 час назад
«Гараж» объявил о начале сотрудничества с ВШЭ: в университете появится совместная кафедра, на которой студенты будут проводить исследования в области современного искусства.
Студенты ВШЭ 2017 года могут записаться на майнор об актуальных художественных процессах, кураторстве и арт-менеджменте. Занятия начнутся ближайшей осенью. Майнор — вариативная часть образовательной программы, студенты имеют право выбрать его самостоятельно и занимаются по этому курсу один день в неделю.
Уже этой весной эксперты «Гаража» прочитают цикл профориентационных лекций для учеников Лицея ВШЭ.
В рамках партнёрства также разработана магистерская программа «Практики современного искусства и кураторства», первый набор состоится в 2019 году. В дальнейшем планируется развитие магистерского проекта.
Первыми лекторами кафедры станут сотрудники «Гаража» — директор Антон Белов, старший куратор Екатерина Иноземцева, главный дизайнер Кит Хелл и другие.
Список совместных проектов и исследований музея с ВШЭ будет дополняться.
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