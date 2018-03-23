«Гараж» открывает кафедру современного искусства в Вышке

«Гараж» объявил о начале сотрудничества с ВШЭ : в университете появится совместная кафедра, на которой студенты будут проводить исследования в области современного искусства.

Студенты ВШЭ 2017 года могут записаться на майнор об актуальных художественных процессах, кураторстве и арт-менеджменте. Занятия начнутся ближайшей осенью. Майнор — вариативная часть образовательной программы, студенты имеют право выбрать его самостоятельно и занимаются по этому курсу один день в неделю.

Уже этой весной эксперты «Гаража» прочитают цикл профориентационных лекций для учеников Лицея ВШЭ.

В рамках партнёрства также разработана магистерская программа «Практики современного искусства и кураторства», первый набор состоится в 2019 году. В дальнейшем планируется развитие магистерского проекта.

Список совместных проектов и исследований музея с ВШЭ будет дополняться.