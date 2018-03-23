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Стало известно, кто стал новым худруком МХТ имени Чехова
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Стало известно, кто стал новым худруком МХТ имени Чехова
РИА Новости
47 минут назад
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РИА НОВОСТИ
. ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ МХТ ИМЕНИ ЧЕХОВА НАЗНАЧЕН ХУДРУК СТУДИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
СЕРГЕЙ ЖЕНОВАЧ
— МЕДИНСКИЙ
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