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Стало известно, кто стал новым худруком МХТ имени Чехова
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Стало известно, кто стал новым худруком МХТ имени Чехова 

РИА Новости 47 минут назад
РИА НОВОСТИ. ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ МХТ ИМЕНИ ЧЕХОВА НАЗНАЧЕН ХУДРУК СТУДИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА СЕРГЕЙ ЖЕНОВАЧ — МЕДИНСКИЙ
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