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Куклы и люди «поселились» в Доме Корбакова
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Куклы и люди «поселились» в Доме Корбакова 

Вологда.рф 19 минут назад
Фото: Вологда.рф
Открытие выставки театрального портрета «Театр кукол в лицах» состоялось сегодня в Доме Корбакова. Выставка в рамках художественно-выставочного проекта «За кулисами вологодских театров» была подготовлена к 80-летию областного театра кукол «Теремок».
В экспозиции — графические и живописные портреты актеров театра. Выставка дает уникальную возможность «познакомиться» с ними, ведь зачастую зритель театра кукол не видит их, а только слышит голос. «Оживляли» холст одиннадцать художников: Роман Богданов, Мария Ведясова, Олег Иванов, Ольга Карпачева, Павел Корягин, Валерий Константинов, Анатолий Новгородов, Аркадий Поляков, Валерий Попов, Виолетта Смоленцева, Александр Фуников.
Портреты были написаны в творческих мастерских или гримерных театра. Совместная работа привела к возникновению творческого содружества художников, заинтересованных в создании портретов современников. С декабря прошлого года мастера кисти собираются в Доме Корбакова и работают над созданием картин.
Также в экспозицию вошли портреты актеров, написанные Владимиром Корбаковым. Он в свое время создал целую портретную галерею артистов вологодских театров. Украшением выставки стали куклы и декорации к спектаклям, предоставленные театром кукол «Теремок». Экспозицию можно посетить до 13 мая.
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