Куклы и люди «поселились» в Доме Корбакова

Открытие выставки театрального портрета «Театр кукол в лицах» состоялось сегодня в Доме Корбакова. Выставка в рамках художественно-выставочного проекта «За кулисами вологодских театров» была подготовлена к 80-летию областного театра кукол «Теремок».

Портреты были написаны в творческих мастерских или гримерных театра. Совместная работа привела к возникновению творческого содружества художников, заинтересованных в создании портретов современников. С декабря прошлого года мастера кисти собираются в Доме Корбакова и работают над созданием картин.

Также в экспозицию вошли портреты актеров, написанные Владимиром Корбаковым. Он в свое время создал целую портретную галерею артистов вологодских театров. Украшением выставки стали куклы и декорации к спектаклям, предоставленные театром кукол «Теремок». Экспозицию можно посетить до 13 мая.