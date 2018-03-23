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Как застывший дым: художник превращает ткань в портреты
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Как застывший дым: художник превращает ткань в портреты 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Британский художник Бенджамин Шайн разработал новый подход к написанию портретов — он создает образы из обычного тюля и утюга. Об этом сообщило издание The Cut.
В мастерской Шайна можно найти сетки всевозможных цветов — именно из них художник создает свои работы.
По его словам, идея создавать изображения из тюля пришла к нему внезапно, когда он учился в Институте дизайна одежды.
Однажды я обратил внимание на заломы ткани, как она меняет при этом оттенки. Я начал экспериментировать и мне понравилась сама идея создать настоящее произведение, используя при этом лишь один кусок ткани,
— Бенджамин Шайн.
В своей работе Шайн не использует клей — все происходит благодаря утюгу и ниткам, которыми художник сшивает свои работы.
В его коллекции уже есть изображения Элизабет Телор, Маргарет Тэтчер, Одри Хепбер и Энди Уорхола.
На создание глаз уходит порядка 20 часов. Особенное внимание заслуживает проработка деталей. Я как будто создаю из воздуха
что-то  осязаемое, что имеет форму,
— Бенджамин Шайн.
Шайн отмечает, что больше всего в работе ему нравится сам процесс создания. Он отмечает, что на создание полноценного шедевра уходят сотни часов.
Ранее сообщалось, что шотландский художник Росс Муир перерисовывает шедевры живописи, но меняет одну деталь — он одевает героев картины в спортивные костюмы от Adidas.
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