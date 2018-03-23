Как застывший дым: художник превращает ткань в портреты

Британский художник Бенджамин Шайн разработал новый подход к написанию портретов — он создает образы из обычного тюля и утюга. Об этом сообщило издание The Cut.

В мастерской Шайна можно найти сетки всевозможных цветов — именно из них художник создает свои работы.

По его словам, идея создавать изображения из тюля пришла к нему внезапно, когда он учился в Институте дизайна одежды.

Однажды я обратил внимание на заломы ткани, как она меняет при этом оттенки. Я начал экспериментировать и мне понравилась сама идея создать настоящее произведение, используя при этом лишь один кусок ткани,

— Бенджамин Шайн.

В своей работе Шайн не использует клей — все происходит благодаря утюгу и ниткам, которыми художник сшивает свои работы.

На создание глаз уходит порядка 20 часов. Особенное внимание заслуживает проработка деталей. Я как будто создаю из воздуха

что-то осязаемое, что имеет форму,

— Бенджамин Шайн.

Шайн отмечает, что больше всего в работе ему нравится сам процесс создания. Он отмечает, что на создание полноценного шедевра уходят сотни часов.

Ранее сообщалось, что шотландский художник Росс Муир перерисовывает шедевры живописи, но меняет одну деталь — он одевает героев картины в спортивные костюмы от Adidas.