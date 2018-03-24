Культурная программа на выходные. Где можно услышать песни Уитни Хьюстон и попасть в другое измерение?

Концертные залы, музеи и театры Москвы подготовили для жителей столицы обширную культурную программу. «360» сделал подборку самых ярких и запоминающихся событий, которые необходимо увидеть собственными глазами.

Выставки

В Центре современного искусства «Марс» можно увидеть уникальную экспозицию, созданную японским мастером

техно-арта

Ясухито Юдагава. Он построил портал, сквозь который можно переместиться в другое измерение. Выставка носит название «Shovel Head — механическая форма жизни». Художник создал свою вселенную

3D-анимации

с механическими персонажами, состоящими из тысяч мелких деталей.

Выставка работает с 12:00 до 22:00. Центр современного искусства «Марс» находится по адресу: метро «Сухаревская», «Цветной бульвар», Пушкарев пер., 5.

Теперь шедевры итальянского художника, скульптора и ученого эпохи Возрождения Леонардо да Винчи можно увидеть на ставшей в последнее время популярной мультимедийной выставке. Организаторы обещают полное погружение во вселенную загадок мастера и знакомство с его работами. Здесь можно будет поддаться чарам улыбки Джоконды, прогуляться с « Мадонной в скалах» и узнать секреты «Тайной вечери».

Полюбоваться классическими шедеврами можно с 11:00 до 21:00. Мультимедийная галерея KVADRATS находится по адресу: метро «Сокольники», ул. Песочная аллея, 5с4.

Спектакли

Главным событием этих выходных станет акция «Ночь театров». Основная тема — «Театральные семьи. Театральные легенды». Зрители на разных площадках смогут познакомиться с актерской профессией, побывать за кулисами ведущих театров Москвы и России и узнать о семейных династиях, посвятивших свои жизни «игровой» профессии. Все события акции в ночь с 23 на 24 марта будут бесплатными, но на каждое из них необходима предварительная регистрация.

23 марта на сцене «Табакерки» пройдет драматический спектакль «Эмма». Сюжет создан на основе романа французского прозаика Гюстава Флобера «Госпожа Бовари». Главная героиня по имени Эмма жертвует своим браком ради непродолжительной, но такой яркой вспышки страсти. В роли разрушающей саму себя девушки выступит актриса Ольга Литвинова , а ее обманутого мужа сыграет Павел Ильин

Отыграют спектакль на сцене на Чистых прудах, которая находится по адресу: ул. Чаплыгина, 1аС1. Начало в 19:00.

Концерты

В воскресенье на сцене Кремлевского дворца выступят двойники короля

поп-музыки

Начало в 18:00.

Американская певица Лаура Перголицци, известная под псевдонимом LP, привезет в эти выходные свои лучшие хиты в Москву. Ее песни исполняют такие артисты, как Рианна, Кристина Агилера и Шер. Но талантливая девушка из Лос-Анджелеса

известна не только в роли автора, но и в качестве сольной певицы. Ставшая известной благодаря песне Lost On You, LP завоевала популярность по всему миру.

Певица выступит в Crocus CIty Hall, находящемся по адресу: метро «Мякинино», 66 километр МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон № 3. Начало в 19:00.

На этой неделе в российский прокат вышла биографическая драма британского режиссера Джеймса Марша «Гонка века». Она посвящена событиям 1968 года, когда английский

яхтсмен-любитель

Дональд Кроухерст, заложив свое состояние, решил осуществить мечту всей жизни. Он совершил в одиночку рискованное кругосветное путешествие в составе участников гонки за приз газеты Sunday Times . Вскоре после отплытия авантюрист понял, что ему не выиграть соревнование, и решился на безумное приключение.

Для тех, кто хочет скрасить свои выходные юмором, в кинотеатрах идет анимационная комедия «Дикие предки». Ее снял обладатель четырех премий «Оскар» и автор «Уоллеса и Громита» Ник Парк. Сюжет разворачивается в доисторические времена. Режиссер сравнивает древнего человека с современным. В центре — пещерный человек Даг и его напарник Свинтус. Они живут в благополучной долине, у которой есть свой вождь по имени Бобнар. Однако тихому миру приходит конец, когда в долине появляется армия правителя Бронзового города, лорда Гнуса. Даг пытается спасти свое племя и находит точку соприкосновения: его соплеменники и жители Бронзового города любят футбол. Он предлагает сразиться в матче.