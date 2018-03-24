Мария Шумакова похвасталась стройной фигурой в черном классическом костюме и водолазке на открытии выставки

В салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС» отрылась выставка «Трансформация» Инны Панасенко. Работы этой художницы представлены в топовых мировых галереях. Одна из центральных тем творчества Инны — монументальные образы быков во всех их природных проявлениях. Быки на полотнах художницы — волевые, страстные, боевые животные. Процесс создания этих образов — настоящий перформанс, динамичный танец в сопровождении светового и музыкального шоу.

Выставка открыта до 31 марта. Пойдешь?

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Фото:пресс-служба