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Мария Шумакова похвасталась стройной фигурой в черном классическом костюме и водолазке на открытии выставки
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Мария Шумакова похвасталась стройной фигурой в черном классическом костюме и водолазке на открытии выставки 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС» отрылась выставка «Трансформация» Инны Панасенко. Работы этой художницы представлены в топовых мировых галереях. Одна из центральных тем творчества Инны — монументальные образы быков во всех их природных проявлениях. Быки на полотнах художницы — волевые, страстные, боевые животные. Процесс создания этих образов — настоящий перформанс, динамичный танец в сопровождении светового и музыкального шоу.
Открытие выставки посетили Наталья Лесниковская, Анна Слю, Екатерина Дробыш, Анфиса Черных, Ксения Безуглова, Анна Русска, Арчи и другие. К слову, звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова пришла не только на выставку посмотреть, но и показать свою постройневшую фигуру. В черном костюме с водолазкой актриса выглядела особенно выигрышно.
Выставка открыта до 31 марта. Пойдешь?
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Фото:пресс-служба
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