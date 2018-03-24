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Снимок красноярца «Про тишину» стал одним из лучших в России
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Снимок красноярца «Про тишину» стал одним из лучших в России 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Снимок красноярского фотографа «Про тишину» стал одним из лучших в России, об этом в социальных сетях сообщил победитель конкурса Александр Нерозя.
На конкурсе The Best Of Russia 2017 красноярец представил фотографию «Про тишину», снятую в Алтае на Аккемском озере. Как отмечает сам фотограф, снимок был сделан во время похода к cамой высокой алтайской горе Белухе. В данном проекте александр побеждает уже не в первый раз.
«В этом году я победил в четвертый раз в этом проекте и, в последний, поскольку нынешний конкурс состоялся в последний 10-й раз», — говорит красноярец.
Всего в конкурсе участвовало более 11 тыс. работ, из них отобрали 188. Кстати, победителей лично поздравил президент Владимир Путин. В будущем лучшие работы будут представлены на региональных выставках.
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