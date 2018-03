Снимок красноярца «Про тишину» стал одним из лучших в России

Снимок красноярского фотографа «Про тишину» стал одним из лучших в России, об этом в социальных сетях сообщил победитель конкурса Александр Нерозя.

На конкурсе The Best Of Russia 2017 красноярец представил фотографию «Про тишину», снятую в Алтае на Аккемском озере. Как отмечает сам фотограф, снимок был сделан во время похода к cамой высокой алтайской горе Белухе. В данном проекте александр побеждает уже не в первый раз.

«В этом году я победил в четвертый раз в этом проекте и, в последний, поскольку нынешний конкурс состоялся в последний 10-й раз», — говорит красноярец.