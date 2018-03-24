Работу вьетнамского художника выставят на аукцион во Франции

Картина из шелка известного вьетнамского художника — Нгуена Нам Сона, будет выставлена на аукцион компанией Aguttes в аукционном доме Drouot в Париже, сообщает Vietnamnet

Мероприятие состоится 26 марта в 14.30 по парижскому времени. Ожидается, что лот продадут за 35 000-50 000 евро.

Картина, о которой идет речь, называется «Крестьяне Тонкина» и выполнена на шелке. По информации фирмы-продавца, картина долгое время пробыла в собственности у частного коллекционера в Ханое. Ее автор — Нгуен Нам Сон — выдающийся вьетнамский художник, один из основателей Индокитайского художественного колледжа в Ханое. За почти шестьдесят лет работы Сон создал около 400 картин, 20 из которых выполнены на шелке.

Источник: Vietnamnet