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Работу вьетнамского художника выставят на аукцион во Франции
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Работу вьетнамского художника выставят на аукцион во Франции 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Картина из шелка известного вьетнамского художника — Нгуена Нам Сона, будет выставлена на аукцион компанией Aguttes в аукционном доме Drouot в Париже, сообщает Vietnamnet
Мероприятие состоится 26 марта в 14.30 по парижскому времени. Ожидается, что лот продадут за 35 000-50 000 евро.
Картина, о которой идет речь, называется «Крестьяне Тонкина» и выполнена на шелке. По информации фирмы-продавца, картина долгое время пробыла в собственности у частного коллекционера в Ханое. Ее автор — Нгуен Нам Сон — выдающийся вьетнамский художник, один из основателей Индокитайского художественного колледжа в Ханое. За почти шестьдесят лет работы Сон создал около 400 картин, 20 из которых выполнены на шелке.
Источник: Vietnamnet
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