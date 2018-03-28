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Губернатор Кемеровской области начал встречаться с семьями погибших при пожаре
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Губернатор Кемеровской области начал встречаться с семьями погибших при пожаре 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев начал встречаться с родственниками погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщает в среду пресс-служба администрации области, он выразил соболезнования семьям погибших людей.
"Примите слова глубокой скорби и сочувствия в связи с трагической гибелью ваших детей, родных, близких. Разделяю горе, понимаю, что никакие слова не смогут залечить боль утраты. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам пережить эти страшные дни и не оставим вас наедине со своей бедой", — цитирует пресс-служба слова губернатора.
Первые просьбы, озвученные людьми в ходе встреч, глава области уже поручил исполнить. Например, об организации санаторно-курортного лечения для матери двоих погибших детей. Также родственники погибших обращаются с вопросами, связанными с порядком похоронных мероприятий, расходованием материнского капитала и решением бытовых проблем.
Ранее Тулеев пообещал, что областные власти помогут семьям, потерявшим близких, и выделят по одному миллиону рублей за каждого погибшего.
Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека.
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