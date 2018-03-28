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Мэр Риги выплатит семьям погибших в Кемерове больше российских властей
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Мэр Риги выплатит семьям погибших в Кемерове больше российских властей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Рига поможет семьям погибших при пожаре в Кемерове и выплатит им по 50 тысяч евро (около 3,5 миллионов рублей). Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Нил Ушаков.
По его словам, с такой инициативой выступили многие депутаты Рижской думы, и в четверг, 29 марта, это решение будет рассмотрено в Финансовом комитете.
28 марта губернатор Кемеровской области рассказал, что семьи погибших получат по пять миллионов рублей — один миллион от местных властей, один от федеральных и три миллиона о совладельца ТЦ «Зимняя вишня».
Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. В трагедии погибли 64 человека.
Основная версия случившегося — неисправность проводки. По версии следствия, в ТЦ не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. Возбуждено уголовное дело по трем статьям. Пятерым задержанным предъявлены обвинения.
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