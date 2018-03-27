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Останки всех 64 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ переданы на экспертизу
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Останки всех 64 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ переданы на экспертизу 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Спасатели обнаружили под завалами останки всех 64 погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, они переданы для проведения экспертизы, сообщил журналистам глава МЧС РФ Владимир Пучков.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. 28 марта объявлен днем траура в РФ.
"Останки погибших — 64 человека переданы для проведения экспертизы. Сегодня уже организованы первые похороны погибших. Мы будем держать на жестком контроле все процедуры опознания тел погибших", — сказал министр, отметив, что в настоящее время затруднено опознание 37 тел.
Пучков также сообщил, что продолжается активная работа по оказанию помощи всем семьям погибших и пострадавших при пожаре. Каждая семья получит финансовую поддержку. Это деньги из бюджета Кемеровской области и федерального бюджета. Он напомнил, что правительством РФ выделены средства на выплаты семьям погибших по одному миллиону рублей.
"Также получат компенсации пострадавшие — за легкий вред здоровью по 200 тысяч рублей каждый, за средний и тяжкий — у нас два человека таких, получат по 400 тысяч. И, конечно, медицинское сопровождение и помощь на протяжении всей жизни", — добавил он.
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