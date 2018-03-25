Питомцы контактного зоопарка в ТЦ в Кемерово, вероятно, погибли при пожаре

КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости . Во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, вероятно, погибли все питомцы контактного зоопарка «Ребятам о зверятах», сообщила РИА Новости одна из его сотрудниц.

Контактный зоопарк, в котором обитали около 200 животных, располагался на третьем этаже ТРЦ «Зимняя вишня». В числе его питомцев были кролики, шиншиллы, морские свинки, хомяки, песцы, карликовые козы, поросята, ежи, белки, лисы, еноты и другие животные. Сигнал о задымлении на четвертом этаже торгового центра поступил в пожарную охрану днем в воскресенье.

"Скорее всего, все (животные) погибли. Физически не было возможности открыть клетки, люди еле спаслись", — сказала собеседница агентства.

По словам очевидцев, посетители и сотрудники зоопарка и всего торгового центра сначала приняли эвакуацию за учебную тревогу.

"Мы были там, когда начался пожар. Все думали, что это вроде учений, никому и в голову не пришло, что положение чрезвычайное, и только когда (мы) вышли в коридор, увидели огромный столб дыма, валившего с эскалатора четвертого этажа. Спросила, могу чем-то помочь, но какого-то ответственного не было, была суета и паника. Очень тяжело, когда вспоминаешь этих животных, спящих, хорошеньких, но людей, ребятишек, гораздо более жаль, не могу до сих пор поверить", — пишет одна из посетительниц группы зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях кемеровчане заявили о готовности помочь руководству зоопарка, предлагая подъехать к месту ЧП, чтобы забрать и разместить у себя спасенных животных. Позже, когда подтвердилось, что зоопарк сгорел, многие пользователи соцсети сошлись во мнении, что звери, возможно, отравились угарным газом.

По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем — четвертом — этаже ТЦ. Всего из горящего здания эвакуировано 100 человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. На месте работают более 230 специалистов МЧС и 50 единиц техники. Оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП возглавил губернатор Аман Тулеев . Сейчас пожар частично локализован, продолжает гореть частично обрушившаяся кровля. В МЧС открыта горячая линия — +7 (3842) 58-23-33.

По последним данным СК РФ, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ , в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП