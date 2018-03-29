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Предприниматели из Кузбасса хотят оказать помощь семьям погибших в Кемерово
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Предприниматели из Кузбасса хотят оказать помощь семьям погибших в Кемерово 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 29 мар — РИА Новости. Представители бизнеса Кузбасса выражают желание оказать адресную материальную помощь семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщила РИА Новости в четверг одномандатный депутат по Кемеровской области Государственной думы Татьяна Алексеева.
"Предприниматели Кузбасса хотят так же помочь семьям погибших. Наш бизнес намерен оказывать такую помощь адресно конкретным семьям. Все хотят чем-то помочь людям", — казала она.
Начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области Наталья Круглякова ранее заявила, что 21 семья погибших в Кемерово получила финансовую помощь, деньги для адресной помощи поступили, ещё выплаты за 39 человек поступят в четверг до полуночи.
За каждого погибшего выплачивают 5 миллионов рублей — 1 из федерального бюджета, 1 — из областного, 3 — от собственника торгового центра «Зимняя вишня».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
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