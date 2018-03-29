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Собственник кемеровского ТЦ перечислил 192 млн руб для оказания помощи семьям погибших
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Собственник кемеровского ТЦ перечислил 192 млн руб для оказания помощи семьям погибших 

Авторадио 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Основной собственник кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», компания «Кемеровский кондитерский комбинат», перечислила 192 миллиона рублей для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре; деньги уже зачислены в резервный фонд Кузбасса. Сегодня в Кемерове состоялась внеочередная сессия областного Совета народных депутатов. На ней были рассмотрены и приняты сразу в двух чтениях изменения в бюджет региона, связанные с оказанием материальной помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре 25 марта.
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