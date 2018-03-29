Собственник кемеровского ТЦ перечислил 192 млн руб для оказания помощи семьям погибших

Основной собственник кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», компания «Кемеровский кондитерский комбинат», перечислила 192 миллиона рублей для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре; деньги уже зачислены в резервный фонд Кузбасса. Сегодня в Кемерове состоялась внеочередная сессия областного Совета народных депутатов. На ней были рассмотрены и приняты сразу в двух чтениях изменения в бюджет региона, связанные с оказанием материальной помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре 25 марта.