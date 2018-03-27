Совладелец сгоревшего ТЦ перевел Кемеровской области по 3 млн руб. за каждого погибшего

МОСКВА, 27 марта. Опосредованный совладелец торгового центра (ТЦ) «Зимняя вишня» — томская компания «Кондитерус Ком» — перечислил на открытый администрацией Кемеровской области бюджетный счет по 3 млн рублей за каждого из 64 погибших для выплат их родственникам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы сотрудничаем с администрацией Кемеровской области для организации помощи семьям погибших. Выплата в размере 3 млн рублей за каждого погибшего переведена на бюджетный счет, открытый администрацией Кемеровской области. И непосредственно администрацией сумма будет выплачена семьям пострадавших", — уточнили в компании.

В пресс-службе добавили, что компания тесно сотрудничает с властями региона и следователями, предоставляя всю имеющуюся информацию.

"Мы полностью поддерживаем срочное, прозрачное расследование обстоятельств случившегося в торговом центре, что позволит повысить меры безопасности на подобных объектах по всей стране", — отметили в компании.

Ранее глава Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что за каждого погибшего выплатят по 1 млн рублей, власти региона также выделят средства на их захоронение. Правительство РФ также выделит по 1 млн рублей за каждого погибшего.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур. В городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.