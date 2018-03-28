Власти рассказали, когда начнутся выплаты семьям погибших в Кемерово

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости . Первые выплаты семьям погибших при пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово начнутся в среду, сообщила начальник областного департамента соцзащиты населения Наталья Круглякова.

"С семьями ведется работа в круглосуточном режиме… Со вчерашнего дня ведется подготовка списков для проведения выплат. Готовим пакеты документов. Сегодня планируем начать первые выплаты по списку погибших. Работа с семьями постоянно на контроле", — сказала она в среду на заседании оперативного штаба по ЧП.

В свою очередь, замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов поручил в течение дня распределить федеральные средства, поступившие на счета Кемеровской области, пострадавшим и семьям погибших людей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.