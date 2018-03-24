Подаренную Русскому музею коллекцию авангардистов оценили в десятки миллионов долларов

Коллекцию графических рисунков, которую получил в дар Русский музей, эксперты оценили в десятки миллионов долларов. Об этом пишет РБК.

Как пишет издание, крупнейшие российские аукционные дома отказались оценить коллекцию из этических соображений, чтобы не создавать впечатления, что они претендуют на это собрание. Профессор кафедры русского искусства петербургской Академии художеств Валерий Шилов рассказал, что цена на рисунок Малевича на аукционе может превышать миллион долларов. Ведущий эксперт по продаже антиквариата и предметов искусства Российского аукционного дома Полина Соколова уточнила, что в среднем работы Малевича стоят несколько десятков тысяч долларов. По ее словам, самая дорогая графическая работа авангардиста — автопортрет гуашью — была продана в 2015 году за $7,5 млн Как указано в материалах аукционного дома, карандашный рисунок Малевича «Квадрат и конус» ушел с молотка в 2016 году на аукционе Sotheby’s за 35 тыс. фунтов стерлингов или примерно $50 тыс.

Накануне своего 120-летия музей получил в дар большую коллекцию графики представителей российского авангарда, в том числе, 160 работ Казимира Малевича. В Русском музее рассказали, что представят приобретение публике уже в этом году — сейчас сотрудники работают на концепцией выставки.

По материалам «ДП».

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