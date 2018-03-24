На 12 крупных объектах культуры Москвы ремонтные работы закончат в 2018 году

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников культуры с их профессиональным праздником и привел данные по ремонту 12 крупных объектов культуры, который будет закончен в 2018 году, сообщается на персональном сайте столичного градоначальника.

«В 2018 году будут завершены работы по 12 крупным объектам культуры: концертный зал филармонической музыки (парк «Зарядье»), театр «Современник», театр Et Cetera под руководством Калягина (II очередь), московский театр «Школа современной пьесы», детский зоопарк на территории Московского зоопарка», — говорится в сообщении.

Среди крупных объектов культуры, на которых в этом году закончат ремонт, — объект «Грот» в усадьбе Кусково XVIII века, театр под руководством Геннадия Чихачева , культурный центр «Зеленоград», центральная библиотека №224 имени Гладкова, дом культуры «Зодчие», школа искусств «Юность», центральная библиотека №197 имени Ахматовой.

В 2018 году ремонт будет проведен в 210 объектах культуры. Будет приобретено 8 тысяч специального оборудования.

Кроме того, Собянин поздравил московских артистов, музыкантов, музейщиков, педагогов с Днем культуры, который отмечается 25 марта.

«За последние годы московская культура сделала значительные шаги вперед. Московские театры радуют новыми яркими постановками — 270 крупных премьер в год! Число зрителей в театрах выросло на 70% — это очень много. Приезжая в Москву, гости интересуются, нет ли лишнего билетика в тот или иной театр», — отметил мэр.

Он также подчеркнул, что сейчас в столице рождаются новые музейные пространства, в том числе на ВДНХ, музеи бесплатно открыли свои двери для школьников.

«Музыкальные, художественные, хореографические школы готовят талантливых ребят. Проект «Искусство — детям» поможет им зажечь будущих звезд», — добавил столичный градоначальник.

Он уточнил, что что московская культура идет навстречу горожанам, становится все более разнообразной и доступной. Уличные фестивали «Московских сезонов» с их концертами и спектаклями, выставками и мастер-классами притягивают множество людей.

Собянин поблагодарил работников культуры за творчество, любовь к искусству, к зрителям и к Москве.