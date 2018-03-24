Трогать! Всё обязательно трогать!

Закройте глаза — сделайте шаг. Два. Всё — после этого существование кажется невозможным. Зайдите в Эрмитаж , закройте глаза, подойдите в картине Рембрандта, Рубенса. Всё — чужие рассказы о том, что на них изображено, так же далеки от оригинала, как жизнь здорового человека от жизни человека с ограниченными возможностями. Откройте глаза, зайдите в Манеж, где начал работу инклюзивный выставочный проект «Прикосновение», — и вы увидите абсолютно счастливых, пусть и с ограниченными возможностями, людей, у которых появилась возможность «прочувствовать» произведения искусства самим.

Страшное слово «инклюзив» сильно напоминает пресловутый «онклюзив» — то есть «все включено». И действительно, у них много общего. В понятие «инклюзив» входит та самая вовлеченность, включенность во все то, что происходит вокруг. Только не на уровне шведского стола, а на более духовном.

Вот два Манежа — петербургский и московский — и объединились для того, чтобы «включить» в культурный процесс тех, кто в силу своих «ограниченных возможностей» не способен увидеть произведения искусства. Зато теперь может их потрогать-пощупать-понюхать, да что угодно может сделать — лишь бы прочувствовать, что это собственно такое — скульптура, рисунок, инсталляция, картина. Все работы, представленные на выставке с простым названием «Прикосновение», созданы именно для того, чтобы их трогали.

И аншлаг, который сопутствует «Прикосновению», говорит о том, что именно такого проекта нам и не хватало. В первую очередь, конечно, тем, кто не может увидеть. А во вторую — тем, кто может. Но увидеть и дотронуться рукой — это разные вещи. Энергетика рук художника, энергетика тех, кто трогал эти работы до тебя, кажется, проникла даже в такие суровые материалы, как металл и бронза. Все они теплые. И живые. Если обычные посетители могут оценить уровень мастерства, то те, кто только прикасается, не видя, как раз и могут ощутить эту жизнь.

У нас в стране в последнее время стали, как ни кощунственно это звучит, модными различные благотворительные проекты. В случае с выставкой в Манеже «благотворительность» тоже присутствует. Только, как ни странно, направлена она в первую очередь на тех, кто всё видит и слышит. На выставку «Прикосновение» стоит водить детей, чтобы они, глядя на счастливые лица незрячих, внимающих каждому слову экскурсоводов, трогающих скульптуры и рисунки, пытающихся понять, что хотел сказать художник, и благодарно откликающихся на любое слово и жест, учились радоваться жизни. В любых ее проявлениях. Авангардных, абсурдных, порой нелепых — как представленные на выставке работы.

Хотя, надо заметить, экспонаты, представленные на выставке «Прикосновение» создавали известные на весь мир мастера — как ленинградские, так и петербургские. Просто все они однажды вспомнили, что кроме «классических» любителей искусства существуют еще и те, кто не вписывается в стандартные рамки, и решили дать им возможность встать рядом. Как сказала автор ряда скульптур Марина Спивак, она бы поместила около своих работ таблички: «Трогать! Всё обязательно трогать!»

И те художники, чьи произведения представлены в Манеже, не прогадали — вряд ли где-то еще они смогут получить такое внимание. И понимание. Незрячие посетители, приезжающие на выставку и организованными группами, и поодиночке, изучают буквально каждый миллиметр. Им интересно все — из чего сделано, как, что означает тот или иной символ, что хотел сказать художник. Они подолгу не отходят от понравившейся работы — и трогают, и спрашивают, и замирают, пытаясь понять то, что не могут увидеть.

При этом эти взрослые люди, которых надо водить за руку, вызывают совсем даже не жалость. А нежность. И вот уже посетители с «неограниченными возможностями» хором подсказывают экскурсоводу, что за «лошадку» изобразил скульптор — «ну такая, голова на палке, с которой в советское время дети играли…» А незрячий дедушка все не может оторвать от этой лошадки своих рук. И лицо у него — как у ребенка…

интернет-журнал «Интересант»