Ещё
В Воронеже после жалоб горожан и волонтёров закрыли выставку кошек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронеже после жалоб горожан и волонтёров закрыли выставку кошек 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Ветеринары проверили животных. Контактная выставка «Федерация кошек» закрылась в Воронеже досрочно, сообщили в группе ТРЦ «Московский проспект», где и проходила выставка, в субботу, 23 марта. Такое решение было принято после многочисленных жалоб зоозащитников и горожан. Съёмочная группа «Вести-Воронеж» посетила выставку кошек. Глаза у одних питомцев на выставке были явно воспалены, у других — раны на голове и ушах. Кошки явно были в стрессе от потока посетителей: забивались под лавки и в домики, не реагировали ни на шум, ни на прикосновения, а некоторые из них проявляли агрессию. При этом директор по маркетингу выставки кошек Алиса Гобец уверяла, что зоозащитники зря волнуются о животных. — Учитывая общественный резонанс и выступления зоозащитников, мы инициировали проверки контактной выставки ветеринарными службами Воронежа. Каждый питомец, представленный на выставке, был продиагностирован, были собраны все необходимые анализы. По результатам многочисленных проверок, нарушений в документах, состоянии животных и условии их содержания не было выявлено, — сообщили на странице «Московского проспекта». Однако, учитывая негативную реакцию общественности и регулярно поступающие жалобы, руководство ТРЦ решило досрочно закрыть контактную выставку кошек. Хотя планировалось, что она проработает до 15 апреля. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
7 французских художников привезут в Воронежскую область уникальную выставку Воронежский мальчик, которого искали 3 дня, нашёлся Родители воронежских детей-спортсменов жалуются на ужасное состояние «Юбилейного»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории6
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение