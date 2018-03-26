В Воронеже после жалоб горожан и волонтёров закрыли выставку кошек 

Ветеринары проверили животных. Контактная выставка «Федерация кошек» закрылась в Воронеже досрочно, сообщили в группе ТРЦ «Московский проспект», где и проходила выставка, в субботу, 23 марта. Такое решение было принято после многочисленных жалоб зоозащитников и горожан. Съёмочная группа «Вести-Воронеж» посетила выставку кошек. Глаза у одних питомцев на выставке были явно воспалены, у других — раны на голове и ушах. Кошки явно были в стрессе от потока посетителей: забивались под лавки и в домики, не реагировали ни на шум, ни на прикосновения, а некоторые из них проявляли агрессию. При этом директор по маркетингу выставки кошек Алиса Гобец уверяла, что зоозащитники зря волнуются о животных. — Учитывая общественный резонанс и выступления зоозащитников, мы инициировали проверки контактной выставки ветеринарными службами Воронежа. Каждый питомец, представленный на выставке, был продиагностирован, были собраны все необходимые анализы. По результатам многочисленных проверок, нарушений в документах, состоянии животных и условии их содержания не было выявлено, — сообщили на странице «Московского проспекта». Однако, учитывая негативную реакцию общественности и регулярно поступающие жалобы, руководство ТРЦ решило досрочно закрыть контактную выставку кошек. Хотя планировалось, что она проработает до 15 апреля. Екатерина Трещикова