Зоозащитники выступили против контактных выставок в Воронеже

Воронежские зоозащитники устроили накануне серию одиночных пикетов у здания облправительства.

Они требуют запретить контактные выставки в Воронеже. Выйти с протестом их заставила скандально известная экспозиция кошек. Которая, кстати, в Воронеже закрылась, торговый центр досрочно расторг договор с организаторами. Напомним, гастроли пушистых артистов должны были продлиться до 15 апреля. Имидж оказался дороже денег.

Комментарий торгового центра: — Это беспрецедентный случай, когда среди положительных отзывов о торговом центре появилась масса отрицательных отзывов об одном из временных операторов. В сложившейся ситуации мы приносим свои извинения за непоследовательные ответы и комментарии относительно конфликта, сложившегося вокруг выставки. Однако, учитывая негативную реакцию общественности и регулярно поступающие жалобы, руководство торгового центра приняло решение досрочно закрыть контактную выставку кошек.

Тем не менее, закрытие одной выставки не значит, что если приедут другие, им не сдадут помещение в аренду. Ведь такая деятельность на законодательном уровне не запрещена. Выставка покинула Воронеж, но уже приглашает новых посетителей к себе в социальных сетях.