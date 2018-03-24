Пушкинский музей использует технические достижения

В эпоху информационных технологий учреждениям культуры приходится непросто. Гостей музея нужно заинтересовать. Сотрудники бросают все силы на то, чтобы расширить рамки привычного представления о культурных учреждениях.

Одним из ярких примеров музея, который идет в ногу со временем, можно считать Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Пушкина. Креативные сотрудники создают множество программ, давно вышедших за привычные рамки.

Совсем недавно около 300 картин музея стали доступны для всех поклонников искусства в новом мобильном приложении Artefact.

— Сегодня многие люди легче воспринимают информацию, если она поддерживается их мобильными устройствами. Мы стараемся использовать все технические достижения, связанные с проекционным, мультимедийным и любым другим оборудованием, в залах музея, делая это максимально деликатно, — прокомментировал заместитель директора ГМИИ имени А. С. Пушкина по информационным технологиям Владимир Определенов.

Он отметил, что гид по Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков скачали уже почти 900 раз.

В приложении можно не только посмотреть картины и узнать подробную информацию о них, но послушать аудиогид на двух языках.

Музей Пушкина выходит за пределы стен и разрушает стереотипы о культурном учреждении: в марте открылась мультимедийная выставка «Завтрак на траве» в одном из торговых центрах столицы.

Так для посетителей оживают герои картин Клода Моне, Огюста Ренуара, Камиля Писсарро и других французских импрессионистов. Перед открытием выставки актеры воссоздали картину «Завтрак на траве» и отправились путешествовать по торговому центру. Вместе с посетителями они выбирали хлеб, фрукты и овощи, готовясь к пикнику.

Доступность пушкинского музея с введением этой программы вырастет в разы с введением сопровождения маломобильных граждан из метро до учреждения. Услуга бесплатная. При помощи взаимодействия с сотрудниками московской подземки дорога на выставку станет безопасной и комфортной. Гости учреждения на инвалидных колясках и с плохим зрением смогут посещать экспозиции индивидуально.

В музее 28 марта откроют выставку «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». На ней представят тактильные макеты работ художников золотого века.

Новый сервис даст возможность незрячим и слабовидящим посетителям музея познакомиться с выставкой и поучаствовать в образовательных программах.