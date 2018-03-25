Людмила Дормацкая презентует персональную выставку в Орле

Юбилейная выставка «Все вещи ждут прикосновенья» будет работать с 29 марта в Орловском краеведческом музее.

На суд зрителей свою экспозицию, в которую вошли около пятидесяти коллажей, натюрмортов, пейзажей, представит Людмила Домарацкая.

Выставка преподавателя отделения «Фотовидеотворчество» Орловского колледжа культуры и искусств продлится до 25 апреля. Торжественная церемония открытия выставки состоится 29 марта в 16 часов.