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Людмила Дормацкая презентует персональную выставку в Орле
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Людмила Дормацкая презентует персональную выставку в Орле 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Юбилейная выставка «Все вещи ждут прикосновенья» будет работать с 29 марта в Орловском краеведческом музее.
На суд зрителей свою экспозицию, в которую вошли около пятидесяти коллажей, натюрмортов, пейзажей, представит Людмила Домарацкая.
Выставка преподавателя отделения «Фотовидеотворчество» Орловского колледжа культуры и искусств продлится до 25 апреля. Торжественная церемония открытия выставки состоится 29 марта в 16 часов.
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