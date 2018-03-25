Как сделать шедевр из швабры и тряпки

Оказывается, что картины можно оживить. В популярной соцсети появилась группа «Сфоткай типа Рембрандт». Там публикуют пародии на известные картины и средневековые миниатюры. Концепция проста: подписчики с помощью подручных средств пытаются как можно точнее изобразить сюжет полотна, сфотографировать результат и выложить в интернет. Создатели сообщества уверены: такое творчество очень полезно. Как сблизиться с искусством, не посещая музеи, выяснила корреспондент «МИР 24» Екатерина Бакушина.

«Купание красного коня», «Мона Лиза» и автопортрет Фриды Кало . В группе «Сфоткай типа Рембрандт» десятки вариаций шедевров мирового искусства. Среди них смешные любительские фото в полотенце или верхом на швабре, и, конечно, профессиональные с театральным гримом, светом и костюмами. Создатель группы Юрий Сапрыкин поясняет: сообщество появилось после флешмоба, который он придумал совместно с Третьяковкой.

«Есть какая-то аудитория, которая считает насмешку над искусством злом, а я и тот, кто такими вещами занимается, — каким-то новым обыгрыванием, наделением новыми смыслами и возвращением этого в современность, в современный вид, чтобы это жило и продолжало жить и пользовалось популярностью. Потому что я считаю, что это должно быть популярным в любые эпохи», — заявил Юрий Сапрыкин.

Юрий выкладывает новые косплеи, то есть пародии, несколько раз в день. Самые удачные получают тысячи восторженных откликов и лайков. К примеру, как работа Юлии Натальи Петровых из Санкт-Петербурга. Сестры решили повторить работу Фридриха Овербека «Италия и Германия». Использовали подручные материалы. Для фона — домашние картины, костюмы сделали из полотенец на прищепках.