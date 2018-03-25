Бегом за визой: 9 лучших европейских направлений на майские праздники

Майские праздники не за горами, и уже можно начинать планировать свои выходные. Кстати, если удастся прибавить к ним 6 дней отпуска, то получится ухватить целых две недели отдыха! Этого хватит на полноценное путешествие. Ok-magazine.ru совместно со специалистами международного туристического метапоиска momondo.ru советует, куда отправиться за новыми впечатлениями.

За гастрономическими изысками

Сан-Себастьян, Испания

Сан-Себастьян, один из самых «глянцевых» курортов Испании — Мекка для гурманов со всего света. Яркий солнечный город на побережье Бискайского залива прославился благодаря невероятному числу ресторанов, награжденных звездами Мишлен. Высшую похвалу (все три звезды) получили рестораны Arzak и Akelaŕe. Именно там зародилась новая баскская кухня, основанная на использовании местных продуктов и неординардных способах их приготовления.

Впрочем, заведения, где за ужин на одного придется отдать свыше сотни евро, — не единственный и даже не главный местный аттракцион для любителей изысканной кухни. Бесчисленные тапас-таверны и домашние кафе — вот сердце традиционной кухни «страны басков». И никакие звезды им не нужны для того, чтобы из сезона в сезон привлекать тех, кто ценит гармонию в сочетании вкусов.

Перелет «Туда-обратно» в Сан-Себастьян в мае стоит от 21,3 тыс. руб.

Берлин, Германия

В столице Германии можно провести не один месяц, исследуя старинные сооружения, неделями ходить по магазинам или ночи напролет проводить в шумных клубах и барах. При этом в списки самых крутых гастрономических направлений Берлин попадает редко — и очень зря! Отправляясь в тур по кулинарным достопримечательностям города, не стоит заострять внимание на одних только свиных сардельках и берлинерах.

Отдельный пункт для рассмотрения — вегетарианские, веганские и сыроедческие заведения. Самые знаменитые среди них расположены на Schivelbeiner Strasse. Эта улица получила неофициальное звание первого в мире «веганского проспекта». Здесь, в модных частных кафе и специализированных вегги-супермаркетах, не один убежденный мясоед отрекался от своей веры и переходил на сторону растительного питания.

Перелет «туда-обратно» в Берлин в мае стоит от 11,5 тыс. руб.

Кос, Греция

Знаменитая «средиземноморская диета» определенно стоит того, чтобы посвятить ее изучению целый отпуск. Кос, третий по величине остров архипелага Додеканес, прекрасно подходит тем, кто хочет сделать это в атмосфере тихой умиротворенности и на фоне невероятных пейзажей. Ароматы оливкового масла, белоснежная фета, свежие овощи и фрукты — это то, что лежит на поверхности. Копните поглубже, и вам откроются совершенно новые вкусы баранины и морепродуктов, оттеняемые смоляными нотками рецины.

Как и по всей Греции, на Косе лучше всего заходить в уютные частные рестораны — искать их не придется, часто хозяин заведения лично стоит у дверей и приглашает к столу. И хоть огромные порции, ставшие нарицательными для греческой кухни, постепенно уходят в прошлое, будьте уверенны, голодным вы не останетесь!

Перелет «туда-обратно» в Кос в мае стоит от 22,2 тыс. руб.

За искусством

Лондон, Великобритания

Лондон — это город, в котором даже самый далекий от искусства человек найдет для себя музей по вкусу. А для поклонников изобразительных жанров столица Великобритании покажется неисчерпаемым источником новых знаний и вдохновения. В знаменитой Тейт Модерн вы можете ознакомиться с шедеврами современного искусства со всего мира. Еще одно место для желающих понять contemporary art — Южная лондонская галерея, где представлены работы молодых британских художников. Экспозиции этих музеев, к слову, бесплатны для посещения.

За самыми смелыми и авангардными работами нашего времени стоит идти в галерею Саатчи. А если вы ищете более традиционные художества, отправляйтесь в Лондонскую национальную галерею, Галерею Уайтчепел, некогда давшую простым рабочим возможность увидеть работы Пикассо, или Королевскую академию художеств, которая ежегодно дарит молодым дарованиям возможность показать себя.

Перелет «туда-обратно» в Лондон в мае стоит от 13 тыс. руб.

Флоренция, Италия

Столица Тосканы сама по себе похожа на огромный музей. В своих палаццо и галереях она скрывает несметное количество ценных произведений искусства разных эпох. Галерея Уффици и Палаццо Питти — рекордсмены города по длине очередей. Впрочем, время, проведенное среди таких же жадных до шедевров туристов, непременно окупится! Да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Рубенс, Караваджо — одна прогулка по их залам, и вы сможете смело называть себя начинающим искусствоведом!

Флоренция — это город, где на один музей нужно выделять не пару часов, а целый день, и подходить к изучению его коллекций и выставок основательно и методично. Кстати, в первое воскресенье месяца все экспозиции бесплатны для гостей. Не забывайте также о скидках для студентов и молодежи.

Перелет «туда-обратно» во Флоренцию в мае стоит от 14,9 тыс. руб.

Вена, Австрия

Еще один европейский город, где можно провести не одну неделю в окружении картин и статуй — Вена. Альбертина славится одним из величайших в мире собраний живописи и графики, в Бельведере на полотна легендарных мастеров можно любоваться в барочных интерьерах, а в музее Лихтенштейн получится почувствовать себя членом одной из старейших благородных семей Европы.

А если любование «тяжеловесами» мирового искусства вас утомит, отправляйтесь на экскурсию в один из неформальных музеев Вены. Их в столице Австрии не меньше, чем «традиционных»: от Музея цирка и клоунады до Музея похоронных принадлежностей, от Башни сумасшедших и до Музея электрических поражений.

Перелет «туда-обратно» в Вену в мае стоит от 11,5 тыс. руб.

За красивыми видами

Этрета, Нормандия, Франция

Пейзажи Нормандии, словно выполненные кистью импрессиониста, — это переливы пастельных красок, бесконечные зеленые поля и ласкающие их розовые лучи закатного солнца. Для того чтобы познакомиться с этим регионом поближе, стоит приехать сразу в городок Этрета — это идеальное место для качественного slow travel. Белоснежные скалы Алебастрового берега — величественное зрелище, увидеть которое мечтают ценители прекрасного со всего мира. Здесь следует, подобно Гюго и Моне, проводить часы, любуясь «Малыми воротами» и вдыхая свежий морской воздух.

А если вы поклонник более активного путешествия, то хватайте доску и вместе с местными серферами отправляйтесь покорять волны Ла-Манша!

Перелет «туда-обратно» в Париж в мае стоит от 12,4 тыс. руб. Из столицы до Этрета проще всего добраться на автобусе.

Понта-Делгада, Азорские острова, Португалия

Азорские острова — рай для тех, кто хочет уехать как можно дальше от толп туристов и максимально приблизиться к природе. Начать знакомство стоит с Сан-Мигеля, крупнейшего острова архипелага. Осмотрев главные достопримечательности столицы острова Понта-Делгады, отправляйтесь исследовать его нерукотворные богатства.

Сходите к Огненному озеру, которое находится в котле потухшего вулкана, совершите поход по пешим маршрутам парка Нордешт, прогуляйтесь по долине гейзеров Вале-даш-Фурнаш. Особое внимание на Сан-Мигеле стоит уделить его шумным пляжам. И хотя для купания в мае здесь холодно, пейзаж идеально располагает для медитации.

Перелет «туда-обратно» в Понта-Делгада в мае стоит от 30,9 тыс. руб.

Рейкьявик, Исландия

Исландия, страна вечных льдов и горячих источников, переубедит любого адепта пляжного отдыха. В Рейкьявике для того, чтобы предастся думам о вечном, достаточно выйти на набережную, или, напротив, обратить взор к горе Эсье, которую местные с любовью называют хранительницей города. Обязательный пункт в программе — знаменитая Голубая лагуна, что находится в 50 минутах езды от центра. Бирюзовая, словно с добавлением молока, матовая вода богата разными минералами.

Стоит доехать и до Национального парка Тингветлир, где много троп для пеших и конных прогулок. Мирные озера, мятежные водопады и величественные вулканы — далеко не все, за что путешественники со всего мира так любят Исландию.

Перелет «туда-обратно» в Рейкьявик в мае стоит от 24,5 тыс. руб.

Данные о стоимости перелетов предоставил международный метапоиск Momondo.ru.