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Танцевальный коллектив из Ивантеевки получил гран‑при международного фестиваля в Пушкине
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Танцевальный коллектив из Ивантеевки получил гран‑при международного фестиваля в Пушкине 

РИАМО 3 часа назад
Гран-при международного фестиваля-конкурса «Азбуки искусств» в подмосковном Пушкине получила студия современного танца «Палитра» из Ивантеевки, сообщила Пушкинскому информагентству руководитель оргкомитета и президент центра хореографического искусства «Азбука танца» Ольга Калинова.
Финальный этап второго международного фестиваля-конкурса «Азбука искусств» прошел 24 марта в районном доме культуры «Строитель». Конкурс учрежден в трех направлениях: хореография («Азбука танца»), рисунок и декоративно-прикладное искусство («Азбука изображения») и художественное слово («Азбука слова»).
«Главный приз второго международного фестиваля «Азбуки искусств» — гран-при достался студии современного танца «Палитра» из Ивантеевки», — сказала Калинова.
Она добавила, что также были определены победители и призеры фестиваля. Всего более 90 человек и коллективов.
По ее словам, соревноваться в творчестве приехало более 500 участников, представляющих все муниципалитеты Подмосковья, Владимирскую, Рязанскую, Ивановскую области, Москву, Санкт-Петербург, республику Коми. Все участники были разделены на четыре группы по возрастному признаку. Конкурс продлился более пяти часов.
Организаторами фестиваля выступили центр хореографического искусства «Азбука танца», продюсерский центр и концертное агентство звезд российской эстрады «Атмосфера» при участии Московской областной государственной детской библиотеки, интернационального дома дружбы Пушкинского района и центра детского творчества города Пушкино.
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