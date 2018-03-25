Танцевальный коллектив из Ивантеевки получил гран‑при международного фестиваля в Пушкине

Гран-при международного фестиваля-конкурса «Азбуки искусств» в подмосковном Пушкине получила студия современного танца «Палитра» из Ивантеевки, сообщила Пушкинскому информагентству руководитель оргкомитета и президент центра хореографического искусства «Азбука танца» Ольга Калинова.

Финальный этап второго международного фестиваля-конкурса «Азбука искусств» прошел 24 марта в районном доме культуры «Строитель». Конкурс учрежден в трех направлениях: хореография («Азбука танца»), рисунок и декоративно-прикладное искусство («Азбука изображения») и художественное слово («Азбука слова»).

«Главный приз второго международного фестиваля «Азбуки искусств» — гран-при достался студии современного танца «Палитра» из Ивантеевки», — сказала Калинова.

Она добавила, что также были определены победители и призеры фестиваля. Всего более 90 человек и коллективов.

По ее словам, соревноваться в творчестве приехало более 500 участников, представляющих все муниципалитеты Подмосковья, Владимирскую, Рязанскую, Ивановскую области, Москву, Санкт-Петербург, республику Коми. Все участники были разделены на четыре группы по возрастному признаку. Конкурс продлился более пяти часов.