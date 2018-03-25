Оксана Федорова рассказала о Музее Моды в Москве

Пышные платья, изысканные костюмы, эффектные головные уборы, роскошная обувь. И вся эта богатейшая аппликация, вышивка, стразы, бисер — легко узнаваемый стиль Маэстро. Пространство московского Музея моды сейчас занимают исключительно шедевры Вячеслава Зайцева , рассказал "ТВ Центр" . Красный костюм из легендарной коллекции «Русские сезоны» — с ней он покорил Париж, стал почётным жителем французской столицы даже раньше, чем родного города Иваново.

"Все марки европейские были такие очень монохромные и скучные, а он выкатил на подиум со своими красками, со своей коллекцией, и, конечно, это был взрыв эмоций. Цветовая такая палитра необычайная", — рассказала директор Музея Моды Оксана Федорова

О новой выставке и Вячеславе Зайцеве директор Музея Моды тоже не может говорить без эмоций. Тут ведь, не только модели «от кутюр», есть и прет-а-порте. Вот такое Оксана Федорова и сейчас не отказалась бы носить.

Ради юбилейной выставки мастера в музее даже временно отправили в запасники свою коллекцию. Она, впрочем, пока невелика — 2 тысячи предметов. Да и музей, по сути, еще только создается. Он — один из самых молодых в Москве. Де-юре существует с 2007 года, выставочное пространство появилось в конце 2015-го, но фактически многие о нём узнали лишь полгода назад, когда столичный департамент культуры сделал Оксане Федоровой неожиданное предложение — возглавить этот первый и единственный в стране государственный Музей Моды. Прежде, чем принять решение, она, конечно, приехала посмотреть.

"Я когда сюда попала, у меня отозвалось внутри, поскольку, нууу, видимо, мой модельный опыт также сыграл важную роль, и тот факт, что у меня есть своя марка одежды", — пояснила Федорова.

В общем не случайный человек, тесно связана с миром моды. И сейчас в музее жизнь нескучная — мастер-классы, научные конференции, лекции. Открывают выставку за выставкой, создают дизайн-проект — залы должны быть сквозные, оборудование современное. Работают и над тем, чтобы показывать не только российских кутюрье.

"Конечно, хотели бы сделать модную битву. Ну, например, Шанель со Скиапорелли, или вот выставить Диора, потому что очень много у частных коллекционеров, которые готовы предоставить свои экспонаты на выставку. Но нужно разрешение", — поделилась директор Музея Моды.

Расположен Музей Моды, идеальнее не придумаешь — в самом центре туристической Москвы, в Гостином дворе. И отличная компания по соседству — Кремль с Красной площадью, целый музейный комплекс парка Зарядье. А в последнее время все эти главные достопримечательности еще и связали — благоустроенными пешеходными улицами.

"То, что происходит — это хорошо, это привлекает в наш город туристов. Это конечно — люди приезжают и понимают, что у них порог ожидания был занижен, они видят всю эту красоту и благоустройство, и вариативность — чем заняться и куда пойти — конечно, они все в восторге", — сказала Федорова.

С вариативностью, кстати, точно никаких проблем. Столица и так то никогда на количество музеев не жаловалась, а сейчас Москва и вовсе — один из немногих городов мира, где новые музейные комплексы появляются постоянно. Да и стали они гораздо доступнее — каждое третье воскресенье месяца вход бесплатный. А для школьников всегда свободное посещение.

"Ночь в музее" в мае проходит, «Ночь Искусства» в ноябре. Мы во всем участвуем, это посещение бесплатно. Очень много в эти моменты, в эти дни у нас посетителей", — рассказала Федорова.

И это касается не только Музея Моды. В целом цифры статистики подтверждают — посещаемость за последние пять лет выросла в полтора раза. В общем, это очень модная тема — московские музеи.