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Премии президента в области культуры вручат в Кремле 26 марта
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Премии президента в области культуры вручат в Кремле 26 марта 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Церемония вручения премий президента для молодых деятелей культуры и в области литературы и искусства состоится 26 марта в Кремле, сообщает пресс-служба президента России.
"Двадцать шестого марта 2018 года в Кремле состоится церемония вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества", — говорится в сообщении.
Церемония приурочена к Дню работника культуры.
Сообщается, что премии для молодых деятелей культуры присуждены мультипликатору Дине Великовской за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, начальнику отдела музейной деятельности музея-заповедника «Дивногорье» Софье Кондратьевой за создание и реализацию инновационных музейных проектов, солисту Большого театра Денису Родькину — за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства.
Добавляется, что лауреатами премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер — за просветительскую деятельность; композитор Алексей Рыбников — за вклад в развитие отечественного музыкального искусства; директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимир Чикишев — за реализацию программы единого образовательного пространства «Школа — Театр — Дом» и создание театра «Пиано».
Ранее дни работников культуры отмечались в разных регионах в различное время. За придание этому празднику государственного статуса выступил весной 2007 года занимавший на тот момент пост министра культуры Александр Соколов.
С 2008 года День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года.
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