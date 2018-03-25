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Путин вручит премии и встретится с эмиром Катара
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Путин вручит премии и встретится с эмиром Катара 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Завтра в Кремле глава государства вручит премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Церемония приурочена к Дню работника культуры — 25 марта. Лауреатами за 2017 год стали шесть человек.
Премии для молодых деятелей культуры получат мультипликатор Дина Великовская — за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, начальник отдела музейной деятельности музея-заповедника «Дивногорье» Софья Кондратьева — за создание и реализацию инновационных музейных проектов, а также солист Большого театра Денис Родькин — за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства.
Лауреатами премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали: художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер — за просветительскую деятельность; композитор Алексей Рыбников — за вклад в развитие отечественного музыкального искусства; директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимир Чикишев — за реализацию программы единого образовательного пространства «Школа — Театр — Дом» и создание театра «Пиано».
Также в тот же день Владимир Путин встретится с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который будет в России с рабочим визитом. Лидеры обсудят вопросы наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, актуальные вопросы международной и региональной повестки.
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