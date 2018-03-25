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В Коста-Рике с нетерпением ожидают Китайскую международную импортную выставку
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В Коста-Рике с нетерпением ожидают Китайскую международную импортную выставку 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Сан-Хосе, 25 марта /Синьхуа/ — Посольство КНР в Коста-Рике, Министерство внешней торговли Коста-Рики и Комитет содействия развитию международной торговли этой страны на днях провели презентацию Китайской международной импортной выставки, на которой представители политических и деловых кругов Коста-Рики выразили большие надежды на предстоящее мероприятие.
Заместитель министра внешней торговли Коста-Рики Джон Фонсека на презентации отметил, что обычно проводятся экспортные выставки, однако предстоящее ЭКСПО будет организовано Китаем для импорта, что предоставит коста-риканским экспортерам канал для встречи с китайскими покупателями и установления с ними контактов.
Посол КНР в Коста-Рике Тан Хэн указал, что Китайская международная импортная выставка станет первой в мире крупной выставкой, направленной на импорт. Это будет важный шаг Китая по открытию своего рынка внешнему миру и реальному содействию экономической глобализации и либерализации торговли, который подтверждает решимость Пекина увеличить открытость внешнему миру.
Представители деловых кругов Коста-Рики продемонстрировали большой интерес к предстоящему ЭКСПО.
Китайская международная импортная выставка состоится в ноябре этого года в Шанхае. —0—
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