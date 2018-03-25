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Кружевной «Хоровод» российских мастериц презентовали в Вологде
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Кружевной «Хоровод» российских мастериц презентовали в Вологде 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Выставка в рамках всероссийского проекта кружевоплетения «Хоровод» открылась в областном Центре народной культуры. В экспозиции представлены порядка 140 работ мастериц кружевоплетения из 33 городов России.
Мастерицы из Вологды, Череповца, Великого Устюга, Харовского, Вожегодского, Междуреченского, Тотемского, Кирилловского районов представили 47 работ. Самой юной участнице проекта — 8 лет. Это Милена Масловец из Харовска.
Проект «Хоровод» презентовали в мае прошлого года в Североморске. А затем работы отправились покорять горда России. В Вологде их можно будет увидеть до 30 марта в вологодском Центре народной культуры на Советском проспекте, 16 б.
Добавим, что это не первый всероссийский проект «Северного кружева», где принимают участие вологжане. В прошлом году в Центре народной культуры прошла выставка «Письма Победы», а до этого коллектив Центра был инициатором проекта «Планета ромашек».
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