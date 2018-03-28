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Экскурсия для глухих и слабослышащих пройдет в музее «Гараж»
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Экскурсия для глухих и слабослышащих пройдет в музее «Гараж» 

Управа района Якиманка 22 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Москвичей с нарушениями слуха приглашают на экскурсию по выставкам весеннего сезона музея современного искусства «Гараж». Она пройдет 1 апреля.
— Каждую неделю Музей «Гараж» организует экскурсии для глухих и слабослышащих по трем весенним выставочным проектам, — отметили на сайте культурного учреждения.
Всю информацию экскурсанты получат при помощи жестового перевода. Чтобы стать участником бесплатного мероприятия, необходимо прийти регистрацию на сайте музея. Такие требования организаторы выдвигают, в связи с тем что количество мест ограничено. Формируются группы не более 15 человек для удобства работы экскурсовода и восприятия информации самих посетителей.
Начало мероприятия в 16:00.
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