Экскурсия для глухих и слабослышащих пройдет в музее «Гараж»

Москвичей с нарушениями слуха приглашают на экскурсию по выставкам весеннего сезона музея современного искусства «Гараж». Она пройдет 1 апреля.

— Каждую неделю Музей «Гараж» организует экскурсии для глухих и слабослышащих по трем весенним выставочным проектам, — отметили на сайте культурного учреждения.

Всю информацию экскурсанты получат при помощи жестового перевода. Чтобы стать участником бесплатного мероприятия, необходимо прийти регистрацию на сайте музея. Такие требования организаторы выдвигают, в связи с тем что количество мест ограничено. Формируются группы не более 15 человек для удобства работы экскурсовода и восприятия информации самих посетителей.

Начало мероприятия в 16:00.