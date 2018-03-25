Программа «Музейные каникулы» стартует в Музее имени Арсеньева 26 марта

Она будет богатой на события.

Приморский государственный музей имени В. К. Арсеньева объявил о старте программы «Музейные каникулы». Она пройдет с 26 марта по 1 апреля 2018 года. Подробная афиша размещена здесь.

МУЗЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ. Весна! Программа событий на 26 марта — 1 апреля 2018

Главный корпус ул. Светланская, 20 8 (423) 2-411-173 24 марта (суббота):

12:00 и 15:00 — познавательная программа «Я − археолог» (7+) − превращаемся в археологов, изучаем и проводим раскопки на местности, заполняем полевой дневник и определяем, какой артефакт нам посчастливилось найти. 12:00, 14:00 и 16:00 — Обзорная экскурсия по музею — рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

25 марта (воскресенье):

12:00 — познавательная программа «Осторожно, ёжики!» (7+) − познакомимся подробнее с таким зверьком, как ёжик, а также поразмыслим над тем, какие экологические знаки существуют и придумаем свой собственный знак, чтобы обезопасить ёжика весной. 15:00 — творческая мастерская «Экологические знаки» (7+) − придумаем собственный знак, чтобы обезопасить ёжика весной, и сделаем его из картона, скотча, бумаги и других материалов. 12:00, 14:00 и 16:00 — Обзорная экскурсия по музею — рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

26 марта (понедельник):

14:00 − познавательная программа «Сколько лет этой находке?» (8+) − узнаем, какие существуют методы датирования в археологии, как можно установить возраст древних вещей и чем ученым-историкам помогают физика, химия, геология и биология. Сами распределим по времени различные находки и определим возраст научных спилов. 12:00, 14:00 и 16:00 — Обзорная экскурсия по музею — рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

27 марта (вторник):

12:00 — познавательная программа «Раковины и кораллы» (7+) − узнаем о подводном мире и о том, какие интересные морские животные его населяют. 15:00 — творческая мастерская «Отпечатки моря» (8+) − своими руками сделаем гравюру кита, медузы или морской звезды, при помощи которой можно делать отпечаток на любой поверхности. 12:00, 14:00 и 16:00 — Обзорная экскурсия по музею — рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

28 марта (среда):

14:00 − познавательная программа «Гербарий: сто лет назад и сегодня» (7+) −что такое гербарий? Для чего и кому он нужен? Узнаем, как его правильно хранить и исследуем музей в поисках коллекции. 12:00, 14:00 и 16:00 — Обзорная экскурсия по музею — рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

29 марта (четверг):

14:00 − познавательная программа «Тропой исследователя — запутанная экспедиционная история» (7+) − превратимся в исследователей и попробуем поучаствовать в настоящей экспедиции по следам путешественника. Познакомимся с редкими изданиями книг, различными коллекциями и узнаем их научное название. 12:00 и 16:00 — Обзорная экскурсия по музею — рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса. 14:00 — тематическая экскурсия «Люди долга» − экскурсию по выставке, посвященной году Японии в России и повествующей предметами материальной культуры из фондов музея о феномене долга в японской культуре.

30 марта (пятница):

12:00 — познавательная программа «В тайге: весна» (5+) − выберем несколько весенних цветов Дальнего Востока, поговорим об их форме, полезных свойствах и особенностях. Узнаем, как растениям живётся в Уссурийской тайге и чем они уникальны. 15:00 — творческая мастерская «Моя цветочная энциклопедия» (6+) − сделаем небольшую книгу дальневосточных цветов выполненных в разных техниках: коллаж, монотипия, ладошки, рисование пеной, нитками. Свою энциклопедию можно дополнять другими растениями, которые могут встретиться на нашем пути! 12:00, 14:00 и 16:00 — Обзорная экскурсия по музею — рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

31 марта (суббота):

14:00 — мастер-класс «Мультиграфия: чёрный гриф» (7+) − цикл детских занятий, на которых ребёнок познакомится при помощи анимации с черным грифом, который всех встречает на входе в музей. 12:00, 14:00 и 16:00 — Обзорная экскурсия по музею — рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

1 апреля (воскресенье):

12:00 — познавательная программа «Перелётные птицы» (6+) − познакомимся с Дальневосточным аистом и узнаем, почему ему грозит опасность. Поговорим о том, зачем аистам нужны сооружения искусственных гнёзд. 15:00 — творческая мастерская «Воздушный змей» (7+) − сделаем своего собственного «воздушного» аиста из бумаги и других материалов. Ведущий методист: Вэстн Яна Сергеевна 12:00 и 14:00 — Обзорная экскурсия по музею — рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

Музей Города ул. Петра Великого, 6 тел. 8 (423) 2-225-077 26 марта (понедельник):

12:00 — «Музейный глобус» (7+) — программа расскажет о том, как можно найти во Владивостоке «осколки» разных стран и собрать свой неповторимый глобус Владивостока. 14:00 — обзорная экскурсия по первому историческому зданию Приморского музея имени Арсеньева.

27 марта (вторник):

12:00 — «Архитектурная мозаика» (10+) — архитектурная игра-конструктор, на которой участники узнают об основных архитектурных стилях Владивостока и о том, как их различать, соберут свои архитектурные шедевры и даже смогут создать собственный архитектурный стиль. 14:00 — обзорная экскурсия по первому историческому зданию Приморского музея имени Арсеньева.

28 марта (среда):

12:00 — познавательная программа «Рыбий день» (3+) − ребёнок становится маленькой рыбкой, которая путешествует по «морскому дну» и знакомится с правилами жизни под водой. Программа состоит из двух частей: иллюстрированное чтение сказки и игровая часть. 14:00 — обзорная экскурсия по первому историческому зданию Приморского музея имени Арсеньева.

29 марта (четверг):

12:00 — «Музейный глобус» (7+) — программа расскажет о том, как можно найти во Владивостоке «осколки» разных стран и собрать свой неповторимый глобус Владивостока. 14:00 — обзорная экскурсия по первому историческому зданию Приморского музея имени Арсеньева.

30 марта (пятница):

12:00 — познавательная программа «Рыбий день» (3+) − ребёнок становится маленькой рыбкой, которая путешествует по «морскому дну» и знакомится с правилами жизни под водой. Программа состоит из двух частей: иллюстрированное чтение сказки и игровая часть. 14:00 — обзорная экскурсия по первому историческому зданию Приморского музея имени Арсеньева.

31 марта (суббота):

13:00 — «Сказки с молоком. Детям», читаем нанайскую сказку «Семь страхов». Уютный проект «Сказки с молоком» — это серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление. Сказка — кладезь человеческой мудрости. 14:00 — обзорная экскурсия по первому историческому зданию Приморского музея имени Арсеньева. 15:00 — «Архитектурная мозаика» (10+) — архитектурная игра-конструктор, на которой участники узнают об основных архитектурных стилях Владивостока и о том, как их различать, соберут свои архитектурные шедевры и даже смогут создать собственный архитектурный стиль.

Дом чиновника Суханова ул. Суханова, 9 тел. 8 (423) 2-432-854 24 марта (суббота):

12:00 − познавательная программа для детей«Дотянуться до звёзд» (7+). В семье Сухановых были свои ученые причастные к космосу — академик Российской академии космонавтики Циолковского, ученый-астроном Александр Григорьевич Суханов и доктор технических наук Константин Георгиевич Суханов . В комнате мальчиков хранится первый телескоп Григория Суханова. С помощью домашнего планетария можно изучать карту небесного свода, изучать созвездия и просто наслаждаться великолепным видом. Красота звёздного неба не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.

25 марта (воскресенье):

12:00 − познавательная программа «Волшебный фонарь» (4+). В век компьютеров, сотовых телефонов, 3d-телевизоров, интерактивных игрушек мы предлагаем детям просмотр диафильмов с любимыми сказками, рисование любимых сказочных героев под музыкальное сопровождение, чтение и инсценировку прочитанной сказки.

31 марта (суббота):

12:00 − познавательная программа для детей«Дотянуться до звёзд» (7+). В семье Сухановых были свои ученые причастные к космосу — академик Российской академии космонавтики Циолковского, ученый-астроном Александр Григорьевич Суханов и доктор технических наук Константин Георгиевич Суханов. В комнате мальчиков хранится первый телескоп Григория Суханова. С помощью домашнего планетария можно изучать карту небесного свода, изучать созвездия и просто наслаждаться великолепным видом. Красота звёздного неба не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.

14:00 − лекция Алёны Смышляевой, профессионального антиквара «Антикварная книга как предмет коллекционирования. Что относиться к книжному антиквариату. Историческая справка. Редкие и ценные экземпляры XIX-го-начала XX-го века».