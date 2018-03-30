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ГМИИ им. А. Пушкина подготовил спецпрограмму ко Всемирному дню распространения информации об аутизме
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ГМИИ им. А. Пушкина подготовил спецпрограмму ко Всемирному дню распространения информации об аутизме 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Государственный музей изобразительных искусств им. А. Пушкина совместно с благотворительным фондом «Абсолют-Помощь» подготовил специальную программу ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«В этот день в ГМИИ им. А. Пушкина пройдут экскурсии по выставке «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». Это первая выставка ГМИИ, сопровождающаяся настолько обширной инклюзивной программой: видеогид, экскурсии на жестовом языке, облегченный маршрут для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), занятия на тактильных макетах», — говорится в сообщении.
В 14:00 ведущий научный сотрудник Федерального ресурсного центра по помощи детям с аутизмом МГППУ, нейробиолог Александр Сорокин прочитает лекцию о современных представлениях об аутистических расстройствах и возможностях инклюзии для людей с аутизмом в художественном музее.
Согласно резолюции ООН, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day) отмечается ежегодно 2 апреля, начиная с 2008 г.
Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» — некоммерческая организация, которая оказывает поддержку тяжелобольным детям, помогает адаптироваться к полноценной жизни в обществе детям-сиротам и выпускникам коррекционных школ-интернатов, реализует инновационные образовательные проекты, активно взаимодействует с общественными организациями, бизнес-сообществом и государственными структурами.
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