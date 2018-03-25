Голландский «эксперт по Рембрандту» прочитал лекцию посетителям ГМИИ им. А. С. Пушкина

С лекцией «С любовью к Рембрандту» выступил директор амстердамского Рейксмузеума (Rijksmuseum) Тако Диббитс — один из самых молодых и перспективных директоров среди художественных музеев мира.

На лекцию приехал и сам коллекционер — Алекс Каплан и посол Нидерландов в России Рене Джонс-Бос. Посол тепло поздоровалась с коллекционером и директором и прослушала целиком лекцию Диббитса, сидя рядом с директором ГМИИ им. А. С. Пушкина Марией Лошак.

— Увлечение Рембрандтом опасно для жизни! — шутил также Тако. — Это затягивает.

После лекции он пообщался с корреспондентом «ВМ».