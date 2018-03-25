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Голландский «эксперт по Рембрандту» прочитал лекцию посетителям ГМИИ им. А. С. Пушкина
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Голландский «эксперт по Рембрандту» прочитал лекцию посетителям ГМИИ им. А. С. Пушкина 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
С лекцией «С любовью к Рембрандту» выступил директор амстердамского Рейксмузеума (Rijksmuseum) Тако Диббитс — один из самых молодых и перспективных директоров среди художественных музеев мира.
На лекцию приехал и сам коллекционер — Алекс Каплан и посол Нидерландов в России Рене Джонс-Бос. Посол тепло поздоровалась с коллекционером и директором и прослушала целиком лекцию Диббитса, сидя рядом с директором ГМИИ им. А. С. Пушкина Марией Лошак.
— Увлечение Рембрандтом опасно для жизни! — шутил также Тако. — Это затягивает.
После лекции он пообщался с корреспондентом «ВМ».
— Я впервые в Москве и в ГМИИ им. А. С. Пушкина, — рассказал он. — У вас потрясающий город — я пешком прошелся сегодня по Красной площади, по широким тротуарам, мимо величественного здания храма Христа Спасителя — оказывается, оно находится прямо напротив здания, где проходит подготовленная нашим и вашим музеем выставка. Надеюсь, что москвичи по достоинству оценят наши старания и выставка будет очень популярна.
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